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«Душа горит адским пламенем»: Самойлова эмоционально и честно рассказала о скандале с Джиганом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Супруга известного рэпера Джиагана, недавно попавшего в реабилитационный центр, и многодетная мама Оксана Самойлова впервые прокомментировала проблемы в семье.

В своем Instagram Оксана Самойлова опубликовала фото сына Давида, появившегося на свет месяц назад, и рассказала о том, как сейчас себя чувствует: «Сегодня месяц Давидику, со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не cобираюсь, но и рассказывать всё в соц сетях, не буду. Так же как и ходить на всякие передачи и тд. Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете».

Фото: Instagram

Напомним, что в начале марта Джиган сбрил бороду и съехал от семьи вскоре после рождения четвертого ребенка. Поклонники пары давно подозревали, что супруги поссорились из-за разгульного поведения рэпера. Так, недавно молодая мать заявила, что скучает по России, а ее супруг тем временем выходил в эфир пьяным и матерился присутствии дочек. Позднее в Сети появились видео, в которых Джиган зажигает на вечеринке в компании эффектной девушки, а позднее артист отправился в реабилитационный центр. Теперь исполнитель через соцсети просит прощения у жены и демонстрирует, как проводит время с семьей, заглаживая свою вину.

Фото: Instagram

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