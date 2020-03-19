«Душа горит адским пламенем»: Самойлова эмоционально и честно рассказала о скандале с Джиганом

В своем Instagram Оксана Самойлова опубликовала фото сына Давида, появившегося на свет месяц назад, и рассказала о том, как сейчас себя чувствует: «Сегодня месяц Давидику, со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не cобираюсь, но и рассказывать всё в соц сетях, не буду. Так же как и ходить на всякие передачи и тд. Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете».