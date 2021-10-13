Духовник МакSим раскрыл, что спасло ей жизнь и зачем она уехала в Крым после чудесного выздоровления

Игумен Лука стал гостем программы «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на телеканале «Спас» и рассказал, как причащал певицу МакSим в самый тяжелый период ее болезни и что потом поведала ему звезда. Придя в себя, девушка рассказала, что он «не пустил ее на небо».

«Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще», — рассказал духовник.

«И то местопребывание ее души, которое для нас таинственно, в эти две-три недели отсутствия с нами — меня тоже интересовало. И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз — она сказала, что я ее на небо не пустил».