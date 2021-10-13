Духовник МакSим раскрыл, что спасло ей жизнь и зачем она уехала в Крым после чудесного выздоровления
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Фото: @maksimartist
Игумен Лука стал гостем программы «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на телеканале «Спас» и рассказал, как причащал певицу МакSим в самый тяжелый период ее болезни и что потом поведала ему звезда. Придя в себя, девушка рассказала, что он «не пустил ее на небо».
«Чувствовала легкость, отсутствие телесных страданий, душа жила самостоятельной от тела жизнью. Но ее оборвал мой голос о том, что на небо ей пока рано. Не готова пока еще», — рассказал духовник.
«И то местопребывание ее души, которое для нас таинственно, в эти две-три недели отсутствия с нами — меня тоже интересовало. И когда она уже была в полном сознании, и я причащал ее в последний раз — она сказала, что я ее на небо не пустил».
Игумен Лука рассказал, что после этого девушка очень быстро пришла в себя, ведь еще в июле он видел ее в очень тяжелом состоянии, а в августе она уже сидела сама.
«Была уже без вот этих пугающих трубок. Как всегда, человек после больницы бывает особенно прозрачен, светел, легок, аскетичен с виду. Марина была в привычной бодрости. Но с какой-то особой окрыленностью. Это неизбежно при кислороде, который подается в кровь, некоторая такая эйфория. Она была очень благодарна», — отметил священник.
После своего чудесного выздоровления певица отправилась в паломничество и уехала в Крым. Духовник объяснил, что туда Марина отправилась неспроста.
«Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники…», — рассказал он.