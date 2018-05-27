«Дух Агузаровой»: Ольга Бузова удивила поклонников костюмом инопланетянки

Пользователи Сети сравнили Ольгу с гуманоидом и Жанной Агузаровой: «что-то между Мадонной и Жанной Агузаровой», «Ты с какой планеты прилетела», «Мой сын подошёл и сказал ,похожа на чудо-женщину», «Аватар какой-то», «Шапито», «Видимо,, Жанна Агузарова улетела....и прислала Бузову», «Инопланетная красотка!», «В нее вселился дух Агузаровой», «Оля, что за убожество твой наряд? Ты ведь очень прекрасна в строгом сильном классическом наряде, в элегантном платье .... А это фууууууу, мерзость», «Гуманоид, а не Бузова», «Леди ГАГУ копировала».

В этот вечер Ольга лишь представила победителя в номинации «Лучший старт», а также получила награду в специальной номинации «Ольга Бузова года».

Напомним, в прошлом году Ольга появилась на премии телеканала RU.TV в образе Зены — королевы воинов, а об огромной ракушке, в которой певицу мускулистые красавцы принесли на ковровую дорожку церемонии вручения премии телеканала МУЗ-ТВ, еще долго будут ходить легенды.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, архивы пресс-служб, starface