Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Умопомрачительные декольте и дерзкие наряды: в Москве отгремела церемония вручения премии телеканала RU.TV

1 / 56
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса собрались в концертном зале Crorus City Hall, чтобы узнать имена лучших из лучших.

Вечером 26 мая в Москве с шиком прошла восьмая церемония вручения музыкальной премии телеканала RU TV, которая считается одной из наиболее известных наград в отечественном шоу-бизнесе. Многие представители богемы прошли по розовой ковровой дорожке мероприятия, чтобы узнать, кому же в этом году достались заветные статуэтки-самовары.

Звезды покорили Сеть своими невероятными нарядами. Так, Ксения Бородина предстала в образе ангела в белоснежном платье с перьями на плечах.

А Ольга Бузова, со всем присущем ей эпатажем, вышла на розовую дорожку в сложносочиненном фиолетово-золотом боди. Стоит отметить, что поющая телеведущая удостоилась отдельной номинации «Ольга Бузова года», в которой стала безоговорочным лидером.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, абсолютно не стесняясь, демонстрировали свои чувства на красной дорожке.

Сергей Зверев идеально сочетался с цветами оформления премии — «Король гламура» надел розовый костюм, который дополнил розовой короной.

27-летняя Нюша, которую упорно подозревают в беременности, появилась на мероприятии в коротком свободном платье с бахромой, скрывшем фигуру.

Статуэтку за звание «Певца года» получил Сергей Лазарев, а «Певицей года» стала Полина Гагарина, которая получила также награду в категории «Летящей походкой». Лидером в номинации «Лучший хип-хоп проект» стал Jah Khalib. Награду в номинации «Клип года» забрал Макс Барских, а лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина получила заслуженную статуэтку в номинации «Лучший рок-проект». «Лучший старт» получил Элджей и Feduk за песню «Розовое вино». «Лучшим дуэтом» поклонники назвали Максима Фадеева и Григория Лепса с песней «Орлы или вороны». Награду в номинации «Лучшая группа» получил Сергей Жуков и группа «Руки вверх». «Лучшей песней» стал хит Burito «По волнам». «Кино и музыка» отправилась к группе БИ-2 за саундтрек к фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение». «Самое сексуальное видео» сняла группа SEREBRO (клип «В космосе»). Группа IOWA с клипом «Плохо танцевать» уверенно стала «Звездой танцпола» и получила самовар в номинации «Лучший танцевальный клип». «Лучшим видео на выезде» стал клип Зары «Мир вашему дому», снятый в минувшем году в Португалии. «Лучшее концертное шоу» устроила Ани Лорак (шоу DIVA).

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики