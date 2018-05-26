Умопомрачительные декольте и дерзкие наряды: в Москве отгремела церемония вручения премии телеканала RU.TV

Вечером 26 мая в Москве с шиком прошла восьмая церемония вручения музыкальной премии телеканала RU TV, которая считается одной из наиболее известных наград в отечественном шоу-бизнесе. Многие представители богемы прошли по розовой ковровой дорожке мероприятия, чтобы узнать, кому же в этом году достались заветные статуэтки-самовары.

Звезды покорили Сеть своими невероятными нарядами. Так, Ксения Бородина предстала в образе ангела в белоснежном платье с перьями на плечах.