Умопомрачительные декольте и дерзкие наряды: в Москве отгремела церемония вручения премии телеканала RU.TV

Вечером 26 мая в Москве с шиком прошла восьмая церемония вручения музыкальной премии телеканала RU TV, которая считается одной из наиболее известных наград в отечественном шоу-бизнесе. Многие представители богемы прошли по розовой ковровой дорожке мероприятия, чтобы узнать, кому же в этом году достались заветные статуэтки-самовары.
Звезды покорили Сеть своими невероятными нарядами. Так, Ксения Бородина предстала в образе ангела в белоснежном платье с перьями на плечах.
А Ольга Бузова, со всем присущем ей эпатажем, вышла на розовую дорожку в сложносочиненном фиолетово-золотом боди. Стоит отметить, что поющая телеведущая удостоилась отдельной номинации «Ольга Бузова года», в которой стала безоговорочным лидером.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, абсолютно не стесняясь, демонстрировали свои чувства на красной дорожке.
Сергей Зверев идеально сочетался с цветами оформления премии — «Король гламура» надел розовый костюм, который дополнил розовой короной.
27-летняя Нюша, которую упорно подозревают в беременности, появилась на мероприятии в коротком свободном платье с бахромой, скрывшем фигуру.
Статуэтку за звание «Певца года» получил Сергей Лазарев, а «Певицей года» стала Полина Гагарина, которая получила также награду в категории «Летящей походкой». Лидером в номинации «Лучший хип-хоп проект» стал Jah Khalib. Награду в номинации «Клип года» забрал Макс Барских, а лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина получила заслуженную статуэтку в номинации «Лучший рок-проект». «Лучший старт» получил Элджей и Feduk за песню «Розовое вино». «Лучшим дуэтом» поклонники назвали Максима Фадеева и Григория Лепса с песней «Орлы или вороны». Награду в номинации «Лучшая группа» получил Сергей Жуков и группа «Руки вверх». «Лучшей песней» стал хит Burito «По волнам». «Кино и музыка» отправилась к группе БИ-2 за саундтрек к фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение». «Самое сексуальное видео» сняла группа SEREBRO (клип «В космосе»). Группа IOWA с клипом «Плохо танцевать» уверенно стала «Звездой танцпола» и получила самовар в номинации «Лучший танцевальный клип». «Лучшим видео на выезде» стал клип Зары «Мир вашему дому», снятый в минувшем году в Португалии. «Лучшее концертное шоу» устроила Ани Лорак (шоу DIVA).
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram