Дрю Бэрримор рассказала, как в детстве провела полтора года в психиатрической больнице

По словам актрисы, это произошло, когда ей было 13 лет. «Я ходила в клубы, а не в школу и угоняла машину моей мамы, и знаете, я вышла из-под контроля», — поделилась 46-летняя актриса. Тогда мать звезды решила отправить дочь в больницу. В «психиатрической палате» она провела 18 месяцев.

«В течение полутора лет я находилась в месте под названием Van Nuys Psychiatric. Люди не могли там бездельничать. Если бы вы это сделали, вас бы бросили либо в мягкую комнату, либо на носилки и связали бы», — уточнила она.

Позже Бэрримор исключила мать из своей жизни, это событие она назвала «самой страшной болью, которую когда-либо испытывала». Но потом женщины помирились. «Я чувствую добро по отношению к своей маме. Я чувствую сочувствие и понимание», — объяснила актриса.

Ранее Дрю Бэрримор честно рассказала о своем отношении к пластическим операциям, «уколам красоты» и другим способам сделать себя красивее. По ее словам, она становится зависимой от инъекций. Кроме того, звезда фильма «Ангелы Чарли» продемонстрировала в Instagram результат своего похудения — за три месяца Дрю избавилась от более чем десяти килограммов. Как отметила в подписи к снимкам актриса, работа над собой требует определенных усилий, однако ее тренер помогает ей преодолевать трудности.