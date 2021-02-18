Дрю Бэрримор рассказала, почему отказалась от пластических операций и «уколов красоты»

Дрю Бэрримор честно рассказала о своем отношении к пластическим операциям, «уколам красоты» и другим способам сделать себя красивее. Об этом она рассказала в своем шоу The Drew Barrymore Show.

«Меня действительно очень волнует то, что происходит с моим лицом. Но я знаю себя: я очень зависимый человек. Я сделаю одну "инъекцию красоты" и уже к пятнице буду выглядеть как Джослин Вильденштейн. Поэтому я избегаю подобных процедур. Я слишком часто в своей жизни впадала в разного рода крайности. Поэтому теперь я очень скучная: выступаю за безопасность и здоровье,», – заявила она. Вышеупомянутая женщина получила прозвище «Женщины-кошки», но, к сожалению, не за грацию – из-за многочисленных пластических операций она изменилась до неузнаваемости.

У самой Бэрримор был ряд проблем с разного рода зависимостями – алкоголь она попробовала в девять, а в 13 уже попала в реабилитационную клинику.

«Мы стареем, и это нормально. Это часть нашей жизни. Конечно, с каждым годом я чувствую себя более уязвимой. Но это помогает мне ценить каждый год своей жизни все больше».

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