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Елизавету II госпитализировали: почему королева провела ночь в больнице

Елизавета провела ночь в больнице короля Эдуарда VI в Лондоне и отменила поездку в Северную Ирландию. Врачи настоятельно рекомендовали королеве отдохнуть из-за изнурительного графика. Монарх впервые за 8 лет провела в клинике столько времени, но госпитализация не была связана с коронавирусной инфекцией.
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Слайд, который
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Королева Елизавета II

Фото: Picture-alliance

«Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», — заявили в пресс-службе Букингемского дворца, сообщает Sky News.

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Накануне госпитализации, во вторник вечером, королева посетила мероприятие в Виндзорском замке, где она находилась вместе с принцем Чарльзом, принцем Уильямом и премьер-министром Борисом Джонсоном. На следующий день она должна была отправиться с визитом в Северную Ирландию и была крайне расстроена настоятельной рекомендацией медиков отложить поездку.

В этом месяце Елизавета впервые появилась на публике с тростью, чем насторожила британцев. 95-летняя королева Елизавета II является старейшим монархом и в следующем году отпразднует 70 лет с момента восхождения на престол.

Фото и видео: Picture-alliance