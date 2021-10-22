Елизавету II госпитализировали: почему королева провела ночь в больнице
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Фото: Picture-alliance
«Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», — заявили в пресс-службе Букингемского дворца, сообщает Sky News.
Накануне госпитализации, во вторник вечером, королева посетила мероприятие в Виндзорском замке, где она находилась вместе с принцем Чарльзом, принцем Уильямом и премьер-министром Борисом Джонсоном. На следующий день она должна была отправиться с визитом в Северную Ирландию и была крайне расстроена настоятельной рекомендацией медиков отложить поездку.
В этом месяце Елизавета впервые появилась на публике с тростью, чем насторожила британцев. 95-летняя королева Елизавета II является старейшим монархом и в следующем году отпразднует 70 лет с момента восхождения на престол.
Фото и видео: Picture-alliance