Друг Грачевского требует с его вдовы и детей долг в 18 миллионов рублей
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
После смерти Бориса Грачевского между его наследниками идет борьба — свою долю хочет получить в том числе и бывшая жена и мать его дочери.
Кроме того, один из друзей Грачевского, совладелец киножурнала Аркадий Григорян, подал судебный иск о взыскании долга. Речь идет о нынешнем директоре «Ералаша». Об этом «СтарХиту» рассказали в Мещанском суде.
«Это иски о взыскании задолженности. Согласно договору, заключенным между истцом и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты».
При этом денег у Белоцерковской нет — она не работает, а финансово ей помогают друзья Грачевского.
«Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности уже прошел», — объяснил изданию адвокат Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий.
Напомним, Борис Грачевский скончался от коронавируса в январе этого года.
Фото: Global Look press