Друг Грачевского требует с его вдовы и детей долг в 18 миллионов рублей

После смерти Бориса Грачевского между его наследниками идет борьба — свою долю хочет получить в том числе и бывшая жена и мать его дочери.

Кроме того, один из друзей Грачевского, совладелец киножурнала Аркадий Григорян, подал судебный иск о взыскании долга. Речь идет о нынешнем директоре «Ералаша». Об этом «СтарХиту» рассказали в Мещанском суде.

«Это иски о взыскании задолженности. Согласно договору, заключенным между истцом и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты».