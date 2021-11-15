Друг Гаркалина прокомментировал его состояние после серьезной операции
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Состояние Валерия Гаркалина, который лечится в московской городской клинической больнице №40 в Коммунарке от коронавируса, обсудили в шоу «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».
Недавно у актера возник пневмоторакс, в связи с чем ему потребовалась срочная операция. Даниил Спиваковский, друг Гаркалина, раскрыл, как он себя чувствует после экстренного вмешательства.
«Гаркалин операцию перенес достойно, его подключают к аппаратам по мере необходимости. Передать что-то в "красную зону" невозможно, но мы можем передать аплодисменты», — рассказал он.
Спиваковский отметил, что актер очень боялся заразиться коронавирусом и всегда носил маску — из-за этого он даже попадал в курьезные ситуации, забывая снять ее перед выходом на сцену.
«Валера очень боялся заболеть, все время сидел в маске. Был случай, что он сидел за кулисами и ждал своего выхода на сцену в маске. Я его просил маску снять, а то ведь забудет и так выйдет на сцену. Он увлеченно следил за происходящим на сцене, да так в маске и вышел. На сцену в маске выходил! Но поразительно, что зрителей это не очень удивило», — вспомнил он.
Фото: Global Look press