Друг Гаркалина прокомментировал его состояние после серьезной операции

Состояние Валерия Гаркалина, который лечится в московской городской клинической больнице №40 в Коммунарке от коронавируса, обсудили в шоу «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

Недавно у актера возник пневмоторакс, в связи с чем ему потребовалась срочная операция. Даниил Спиваковский, друг Гаркалина, раскрыл, как он себя чувствует после экстренного вмешательства.

«Гаркалин операцию перенес достойно, его подключают к аппаратам по мере необходимости. Передать что-то в "красную зону" невозможно, но мы можем передать аплодисменты», — рассказал он.