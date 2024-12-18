Дональд Трамп появился на публике с новой укладкой и вызвал переполох в соцсетях

Избранный президент США Дональд Трамп появился на публике с прической, стиль которой отличается от стиля его обычной укладки. Это вызвало в соцсетях массовый спор о том, действительно ли республиканец сменил фасон стрижки.

Папарацци засняли Трампа в предположительно новом образе в его гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Как сообщает РЕН ТВ, пользователи Интернета уже успели сравнить политика с братом Кевина Маккалистера из фильма «Один дома».

Ееизменная на протяжении многих лет прическа Трампа, в которой волосы миллиардера вздыблены по бокам его головы наподобие львиной гривы, стала одним из узнаваемых атрибутов политика и частью его персонального бренда — так что неудивительно, что отказ от устоявшегося имиджа спровоцировал массовый отклик среди поклонников и недоброжелателей экс- и новоизбранного президента США.

В то же время не исключатся и не столь радикальные версии — некоторые пользователи считают, что волосы Трампа были просто примяты недавно снятой кепкой в тот момент, когда он появился перед камерами.

Ранее мы писали о том, что кардинально свой имидж сменил российский актер Никита Джигурда.