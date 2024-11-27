«Для чего в 63 выглядеть на 80?»: Никита Джигурда кардинально сменил имидж

Актер Никита Джигурда неожиданно решил кардинально поменяться. Он предстал перед поклонниками в новом имидже. Однако эксперимент положительно восприняли не все.

Джигурда известен скандальным поведением и эпатажным образом. Уже много лет он не изменяет рокерским вещам и длинным волосам, которые с возрастом стали белоснежными. На перемены он решился благодаря Юлии Прудько. Ведущая переодела его, собрала волосы в пучок на затылке и дала шоумену очки.

«Сам Никита сказал, что еще никогда не выглядел круче», - заявила Юлия в YouTube-шоу «Прудько среди своих».

В Сети многие отметили, что Джигурда в новом образе стал выглядеть еще старше и что такой образ ему совершенно не идет. Однако нашлись и те, кто похвалил преображение артиста.

«То ли Дарвин, то ли Менделеев», «Лучший его образ с 90-х годов», «Красивый мужчина», «Для чего в 63 выглядеть на 80?», «Состарили сильно», - оставили комментарии пользователи.