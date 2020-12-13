Александр Домогаров тайно женился на 30-летней танцовщице?

Напомним, что Александру Домогарову 57 лет. Он почти вдвое старше своей возлюбленной. Ранее пара уже появлялась на публике, тогда многие заметили, что актер заметно сбавил вес и стал стройнее. Некоторые считают, что возлюбленные живут вместе уже не первый год. Ранее Александр Домогаров был женат четыре раза, в этих браках у него появились двое сыновей: Дмитрий и Александр.

К слову, недавно мы писали, как Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с 39-летней гражданской женой. Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах состоят в официальных отношениях, однако спустя 20 лет после начала отношений решили обвенчаться.