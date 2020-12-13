Александр Домогаров тайно женился на 30-летней танцовщице?
Фото: Starface.ru
О радостной новости стало известно в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. На юбилей Светланы Дружиной вместе с актером приехала его новая возлюбленная 30-летняя танцовщица Татьяна Степанова. На безымянной пальце правой руки у девушки сияло заветное кольцо. При этом Александр Домогаров в общении с журналистами всячески избегал говорить на тему тайной свадьбы. Актер лишь поделился, что живет в большом загородном доме, у него две собаки и ему «есть, чем заняться». После этих слов Александр загадочно улыбнулся в камеру. Татьяна Степанова тоже избегала вопросов журналистов и не хотела принимать участия в передаче.
Фото: НТВ / YouTube
Напомним, что Александру Домогарову 57 лет. Он почти вдвое старше своей возлюбленной. Ранее пара уже появлялась на публике, тогда многие заметили, что актер заметно сбавил вес и стал стройнее. Некоторые считают, что возлюбленные живут вместе уже не первый год. Ранее Александр Домогаров был женат четыре раза, в этих браках у него появились двое сыновей: Дмитрий и Александр.
К слову, недавно мы писали, как Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с 39-летней гражданской женой. Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах состоят в официальных отношениях, однако спустя 20 лет после начала отношений решили обвенчаться.
Фото и видео: starface.ru, kinopoisk.ru, НТВ / YouTube
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