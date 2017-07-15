63-летняя певица Любовь Успенская поделилась мыслями о своих помощниках.

В последнее время график королевы шансона Любови Успенской не позволяет ей часто бывать дома. В одной из бесед с журналистами артистка призналась: сейчас в ее доме всем заправляет прислуга. «У меня работают четыре человека: повар, уборщица, садовник, водитель», — сообщила она.

Успенская с легкостью оставляет все свое имущество под присмотром персонала. «Я своим сотрудникам полностью доверяю. И мне даже делали замечания знакомые, мол, нельзя быть такой доверчивой. Люди, которые у меня работают, чувствуют себя в моем доме очень уютно. Они мне, скорее, семья, чем просто домработники. Они живут со мной в одном доме, разделяют со мной радости и интересы», — цитирует артистку сайт «КП».