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Долина жестко ответила на критику ее мини-юбок и откровенных нарядов

66-летняя народная артистка России Лариса Долина возмутилась негативным комментариям по поводу ее последнего выхода в свет. Певица появилась на премии «Марка № 1 в России» в коротком серебристом платье, показав фигуру и стройные ноги. Однако не всем поклонникам звезды ее образ пришелся по вкусу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: @larisa.dolina.official/Instagram

Долина опубликовала фото с мероприятия на своей странице в Instagram. Артистка много лет следит за фигурой и ограничивает себя в питании. В свои годы певица прекрасно выглядит и не считает нужным прятать свои формы от окружающих.

Лариса Долина

Некоторые подписчики артистки принялись критиковать откровенный образ звезды, отмечая, что раньше ее одежда была скромнее, а в силу возраста ноги вообще необходимо прикрывать. Другие сравнили последние выходы Ларисы Долиной с Аллой Пугачевой, ведь она тоже стала все чаще появляться на публике в коротких платьях.

Исполнительница хита «Погода в доме» не стала молчать и отреагировала на необоснованную критику, назвав комментатора ханжой. «Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа», — отрезала Лариса Александровна.

Певица рассказывала, что у нее непросто получилось сбросить лишний вес и сейчас она полностью довольная своей фигурой. Долина является сторонницей интервального голодания и не ест около 18-19 часов в сутки. Помимо этого звезда исключила несколько продуктов из рациона, которые по медицинским показаниям не подходят ее организму.

Фото: Instagram, Макс Светский/Passion.ru

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