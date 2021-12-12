Долина жестко ответила на критику ее мини-юбок и откровенных нарядов

Некоторые подписчики артистки принялись критиковать откровенный образ звезды, отмечая, что раньше ее одежда была скромнее, а в силу возраста ноги вообще необходимо прикрывать. Другие сравнили последние выходы Ларисы Долиной с Аллой Пугачевой, ведь она тоже стала все чаще появляться на публике в коротких платьях.

Исполнительница хита «Погода в доме» не стала молчать и отреагировала на необоснованную критику, назвав комментатора ханжой. «Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа», — отрезала Лариса Александровна.

Певица рассказывала, что у нее непросто получилось сбросить лишний вес и сейчас она полностью довольная своей фигурой. Долина является сторонницей интервального голодания и не ест около 18-19 часов в сутки. Помимо этого звезда исключила несколько продуктов из рациона, которые по медицинским показаниям не подходят ее организму.