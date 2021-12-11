72-летняя Пугачева подчеркнула тонкую талию обтягивающим экстра-мини платьем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru/Instagram
Максим Галкин не смог не поделиться с подписчиками фотографиями своей молодой и стильной супруги. С возрастом певица расцвела, и в 72 года стала носить обтягивающие наряды.
Юморист опубликовал кадры примадонны в новом дерзком образе, отметив, что еле уговорил супругу позировать перед камерой. «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал снимки Максим.
Фото: @maxgalkinru/Instagram
Алла Борисовна примерила короткое черное кожаное платье с открытыми плечами, подчеркнув тонкую талию ремнем с массивной пряжкой. Короткая юбка-клеш и черные колготки подчеркнули стройные ноги певицы. Артистка дополнила образ высокими кожаными сапогами, перчатками и фирменной пышной прической.
Стоит отметить, что с годами стиль Аллы Пугачевой заметно изменился. И вместо объемных балахонов, которые в свое время были визитной карточкой артистки, она все чаще стала появляться в откровенных нарядах и демонстрировать прекрасную форму. Возможно, молодой супруг влияет на перемены во внешности примадонны в определенно лучшую сторону.
Фото и видео: Instagram