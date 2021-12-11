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72-летняя Пугачева подчеркнула тонкую талию обтягивающим экстра-мини платьем

Народная артистка России Алла Пугачева появилась в Instagram своего супруга Максима Галкина в неожиданном образе. Примадонна примерила короткое кожаное платье, подчеркнув осиную талию и показав стройные ноги.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева в кожаном платье

Фото: @maxgalkinru/Instagram

Максим Галкин не смог не поделиться с подписчиками фотографиями своей молодой и стильной супруги. С возрастом певица расцвела, и в 72 года стала носить обтягивающие наряды.

Юморист опубликовал кадры примадонны в новом дерзком образе, отметив, что еле уговорил супругу позировать перед камерой. «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал снимки Максим.

Алла Пугачева в кожаном платье-мини

Алла Пугачева в кожаном платье-мини

Фото: @maxgalkinru/Instagram

Алла Борисовна примерила короткое черное кожаное платье с открытыми плечами, подчеркнув тонкую талию ремнем с массивной пряжкой. Короткая юбка-клеш и черные колготки подчеркнули стройные ноги певицы. Артистка дополнила образ высокими кожаными сапогами, перчатками и фирменной пышной прической.

Стоит отметить, что с годами стиль Аллы Пугачевой заметно изменился. И вместо объемных балахонов, которые в свое время были визитной карточкой артистки, она все чаще стала появляться в откровенных нарядах и демонстрировать прекрасную форму. Возможно, молодой супруг влияет на перемены во внешности примадонны в определенно лучшую сторону.

Фото и видео: Instagram

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