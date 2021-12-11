72-летняя Пугачева подчеркнула тонкую талию обтягивающим экстра-мини платьем

Максим Галкин не смог не поделиться с подписчиками фотографиями своей молодой и стильной супруги. С возрастом певица расцвела, и в 72 года стала носить обтягивающие наряды.

Юморист опубликовал кадры примадонны в новом дерзком образе, отметив, что еле уговорил супругу позировать перед камерой. «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал снимки Максим.