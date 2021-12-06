Долина опубликовала честное фото с совместных съемок с Ротару: «Сонечка, береги себя»

София Ротару и Лариса Долина в очередной раз вместе приняли участие в российском телевизионном фестивале песни «Песня года». Данное событие оказалось знаковым для исполнительницы хита «Погода в доме» не только по той причине, что ей довелось стать частью грандиозного проекта, но и потому, что он стал поводом для встречи с давней подругой.

Проведенное время с коллегой по сцене настолько тронуло Долину, что она опубликовала совместную фотографию со съемок и посвятила ей целый пост в своем Instagram-аккаунте. «Никогда не переставала восхищаться этой артисткой, прошедшей колоссальный путь и все эти годы, оставаясь в превосходной форме! А как Соня готовит! Это отдельная песня! Хлебосольная, теплая, солнечная и очень талантливая! Люблю и всегда любила! Нет, сегодня Соня не празднует свой день рождения, я просто захотела выложить это фото, как мне кажется, наполненное сердечностью и особенным настроением! Сонечка, родная, пожалуйста, береги себя!» — обратилась народная артистка РФ к Ротару.