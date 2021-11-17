Вопреки злым пересудам: София Ротару готовится к выступлению на большой сцене в Москве

После появления в Сети одного из видеороликов, снятого во время выступления на корпоративе в Берлине, на котором поклонники певицы заметили, что у Софии Ротару появился тремор конечностей, и предположили, что их любимая артистка страдает от серьезной болезни. Эта информация вызвала ажиотаж среди фанатов творчества Ротару, они начали строить предположения в отношении здоровья певицы, отметив также ее чрезмерную, на их взгляд, худобу.

Свое мнение высказал и врач-невролог Илья Грачев, предположив, что у певицы развивается болезнь Паркинсона, чем изрядно напугал ее поклонников. «У нормального человека не должны трястись руки. Признаки паркинсонизма у нее есть на этом видео. Но они могут быть характерны для других заболеваний. Например, для поражения мозжечка или какой-то интоксикации», — заявил он.

Также в адрес Софии Ротару резко высказался 53-летний журналист Сергей Соседов. «Концертов‌ ‌почти‌ ‌не‌ ‌дает, уже‌ ‌не‌ ‌то‌ ‌здоровье.‌ Натянуть‌ ‌лицо‌ ‌можно, с‌ ‌ним‌ ‌все‌ ‌что‌ ‌угодно‌ ‌можно‌ ‌сделать.‌ ‌Но‌ ‌нельзя‌ ‌поменять‌ ‌сердце, печенку, ‌желудок, ‌ноги‌ — ‌они‌ ‌же‌ ‌изнашиваются», — прокомментировал он состояние артистки.

Однако все слухи опровергла родная сестра певицы Аурика Ротару. Она опровергла все предположения относительно здоровья ее близкой родственницы и сообщила, что с исполнительницей все в порядке. «Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Просто пушку кто-то пускает. Не знаю, кому это нужно...», — сообщила она.

И вот теперь стало известно, что абсолютно здоровая София Ротару собирается посетить Москву с целью выступления на телевизионном фестивале «Песня года», в котором ежегодно принимает участие начиная с 1973 года.