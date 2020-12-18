Дочка Любови Толкалиной появилась в шикарной фотосессии в бежевом плаще и красных перчатках

Дочка Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, Мария, активно снимается и радует своих поклонников яркими фотосессиями. Совсем недавно девушка буквально очаровала своих подписчиков очень нежным образом балерины в новой съемке, на которой появилась в воздушном платье и с чокером на шее.

Сегодня в сториз Мария опубликовала бэкстейдж-кадр с новой фотосессии.

На видео девушка появилась в элегантном бежевом тренче, длинной юбки из-под него, и изящных красных перчатках. Макияж у девушки с акцентом на губы — стилисты подобрали яркую помаду в тон перчаток.

Ранее в одном из постов Мария рассказала про высокую занятость в преддверии новогодних праздников — между съемками ей приходится сдавать зачеты.

«У меня начались зачеты в институте, и это прям ОЙ, несмотря на то, что я учусь в творческом вузе). Вообще нет времени на Новогодний шоппинг, хотя я его очень люблю!», — делится она.