Дочь Заворотнюк в свой день рождения поделилась своей главной мечтой

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отметила свой 25-й день рождения, и в блоге поделилась главными своими мечтами. Девушка считает, что главное в жизни — это гармония во всем, и достижение своих целей.

«Самый главный день в жизни любого человека — это день его рождения. Ты приходишь в этот мир и идёшь по своей дороге жизни. Я оглядываюсь назад, за моими плечами уже 25 прожитых мною лет. Для меня очень важно, куда эта дорога меня ведёт и какой я становлюсь. Для меня очень важно, какие люди окружают меня, потому что хорошие люди и друзья — это подарок Бога. Для меня очень важны мои стремления, то чего я хочу достичь и какой я хочу стать в отношении к своим близким, родным, друзьям, к знакомым и незнакомым людям, к природе, к Вселенной. Я бы очень хотела во всем достичь гармонии», — пишет Анна.