Дочь Юлии Проскуряковой скучает по маме
В последнее время мама полуторагодовалой Вероники Николаевой, певица Юлия Проскурякова сильно занята. Она участвует в записи и продвижении своих новых песен, параллельно — выполняет полученные в институте задания (не так давно молодая мама поступила на заочное отделение в ГИТИС). Не везде удается взять с собой дочь, и та часто остается дома с папой.
«Ждем маму... Мама, приезжай скорее!..», — написал сегодня в блоге Игорь Николаев, и показал трогательную фотографию очень грустной малышки.
57-летнему мужчине тоже скучно одному дома. С обязанностями отца он справляется на отлично, но намного больше ему нравится все делать вместе с 35-летней спругой.
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ))) 🚗Просто у папы в руках джойстик, а дочка думает, что red car едет сам по себе. Вот так и мы, взрослые, думаем, что сами управляем своей жизнью и поступками, в то время как нас направляет и ведёт по жизни невидимая сильная рука нашего Ангела-Хранителя. Слава Богу! 🙏 #игорьниколаев #верониканиколаева
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Фото: instagram.com