Игорь Николаев показал трогательное фото малышки Вероники

В последнее время мама полуторагодовалой Вероники Николаевой, певица Юлия Проскурякова сильно занята. Она участвует в записи и продвижении своих новых песен, параллельно — выполняет полученные в институте задания (не так давно молодая мама поступила на заочное отделение в ГИТИС). Не везде удается взять с собой дочь, и та часто остается дома с папой.

«Ждем маму... Мама, приезжай скорее!..», — написал сегодня в блоге Игорь Николаев, и показал трогательную фотографию очень грустной малышки.