Маликова, Пескова и другие самые любящие дочери своих знаменитых отцов

Стефания и Дмитрий Маликов
Фото: Instagram
Дмитрий и Стефания Маликовы — очень трогательные папа с дочкой. Стефания гордится творчеством отца, публикует в Instagram совместные снимки и выходит с ним в свет. «Снимаем программу, посвященную 30-летию деятельности этого обворожительного человека, который стоит рядом со мной», — подписала она недавнее фото с папой.
В прошлом году девушке исполнилось 18 лет. Конечно, самым трогательным поздравлением стало папино: «Стешенька! Ты уже совсем большая) тебе сегодня18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя. Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать, особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить… Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой!».
Лиза и Дмитрий Песковы
Фото: Instagram
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета известна не только своими провокационными публичными высказываниями на различные социальные темы, но и трогательной и нежной любовью к папе. Лиза гордится отцом, регулярно публикует с совместные фото с ним в Instagram, а итоги прошлого года подвела, показав фолловерам очередной семейный снимок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⠀ Я никогда не подводила итоги, не записывала достижения, плюсы и минусы на бумажке, не выкладывала новогодние посты, но 2018 год был во многом переломным в моей жизни и хочется об этом написать. ⠀ Я всегда загадываю желание под бой курантов, пишу его на бумажке, поджигаю, кидаю в шампанское и залпом выпиваю! ⠀ И именно в уходящем году я по-настоящему работала над тем, чтобы желания сбывались. ⠀ В Европе Новогодняя ночь не считается праздником, но для меня она всегда была волшебной 💫 ⠀ И вообще, весь этот зимний период - так как за Новым Годом следует Рождество, а 9 и мой день Рождения! ⠀ Я искренне хочу пожелать Вам встретить и провести 2019 год так как вы этого захотите. Поставить цели и идти к ним, несмотря ни на что! ⠀ Everyday counts 🥳
Надежда и Никиты Михалковы
Фото: Instagram
Надежда Михалкова — настоящая папина дочка. Она с самого детства снималась в папиных фильмах, вместе с ним получала премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» и так внешне похожа на отца, что сходства становятся поводом для шуток — стоит Наде приклеить накладные усы, и она превращается в точную копию Никиты Сергеевича Михалкова. Чем, кстати, гордится. Надежда снималась в сериалах, фильмах Никиты Михалкова и экс-супруга Резо Гигинеишвили, а недавно решила сама попробовать себя в качестве режиссера. Режиссерским дебютом актрисы стал хоррор «Проигранное место» по сценарию драматургов братьев Пресняковых.
Недавно Надя пересмотрела папин фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» и вот, что она написала о нем в Instagram: «Я вот тут пересмотрела картину «Свой среди чужих чужой среди своих» и могу сказать, что это гениальное кино. Оно наполнено такой мужской энергией, такой молодостью, таким романтизмом, такой наглостью и в то же время поиском. Снято фантастически, музыка выше любых слов, актеры... Прошу не начинать дискуссию о раннем Михалкове и нынешнем и так далее. Мне это неинтересно, совершенно. Единственное, что хочу добавить, если хотите сказать восторженные слова людям, которые этого заслуживают или просто так, говорите». Лучшая похвала, не так ли?
Анастасия и Владимир Винокур
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Балерина Анастасия Винокур любит выходить в свет со своим известным папой Владимиром Винокуром и не скрывает нежные чувства к нему. В прошлом году юморист отметил 70-летие. В честь юбилея отца Анастасия показала фото из личного архива, на котором он запечатлен молодым и целующим ей руку. «Как молоды мы были!!», — подвписала Винокур семейный снимок.
Вера Панфилова и Константин Кинчев
Фото: Globallookpress / Alexander Keltik
Актриса театра им. Владимира Маяковского с глубоким взглядом и лучезарной улыбкой Вера Панфилова родилась в семье лидера группы «Алиса» Константина Кинчева и журналистки Александры Панфиловой. Вера училась в школе-студии МХАТ в мастерской Кирилла Серебренникова и на режиссерском факультете РАТИ (ГИТИС), а также известна тем, что покорила сердце продолжателя известной актерской династии Ивана Янковского. В сердце же самой Веры огромное место занимает ее знаменитый папа. Она девушка немногословная, но красноречивее любых слов о ее отношении к отцу говорят унаследованный ею от него бунтарский характер и скромные посты в Instagram, когда она публикует фото и видео Константина Кинчева, которые дополняет сердечками и трогательной подписью «Папа».
Елизавета Варум и Леонид Агутин
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета решила пойти по стопам родителей и тоже теперь занимается музыкой. Правда, в отличие от родителей, Лиза предпочитает рок. На концерты она приглашает своего самого преданного поклонника — папу. «Елизавета Мария Варум-Агутина, доченька, моя любовь, гордость моя отцовская! Поздравляю тебя с Днём Рождения!!! Тебя и маму, родившую маленький, сморщенный комочек, похожий на меня в глубокой старости, 19 лет назад, в 8.10 утра. Ты сделала счастливыми нас обоих и теперь мы.. и всегда мы хотим, надеемся и верим в твоё счастье! Верим в тебя, в наше лучшее творение! Ты смотришь на мир с того же ракурса, что и мы с мамой. От этого невероятно волнительно, ответственно и радостно быть твоими родителями. Иди вперёд, свершай и покоряй горизонты! И оставайся такой вот нашей девочкой - тонкой, вдумчивой, талантливой и доброй! И пусть Господь хранит тебя, а мы всегда рядом», — трогательно поздравил дочь с днем рождения Леонид Агутин.
Вячеслав, Анна, Ксения и Софья Бутусовы
Фото: Eastnews
У лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутосова целых три дочери — Анна, Ксения и Софья. Ксения — выпускница факультета искусств СПбГУ по специальности «актерское мастерство». Она поет и выступает в качестве ведущей и приглашенной вокалистки на различных концертах. К примеру, она исполнила c отцом песню Владимира Высоцкого на «Первом канале» и провела концерт в «Крокус Сити Холле».
А вот, что рассказала о музыканте в интервью изданию «Собака» его младшая дочь Софья: «Очень уважаю и ценю папино творчество. Часто бываю на его концертах, даже ездила с ним однажды в тур, особенно понравилось в Америке. Мы с ним с удовольствием общаемся на музыкальные темы, он показывает мне разные видео, дает послушать новые песни. Когда папа пишет свои тексты, то часто спрашивает мое мнение о них. Надеюсь, оно ему помогает. Моя самая любимая песня из репертуара папы — «Крылья». Он пишет книги, издал уже три: «Виргостан», «Антидепрессант. Со-искания» и «Архия». Я читала первую из них, и она меня очень впечатлила. Мне нравится папин стиль, нравится то, что он создает свой собственный мир».
Мишель и Александр Серовы
Фото: Instagram
Несколько месяцев назад Александр Серов оказался в центре скандала, когда некая девушка обвиняла его в изнасиловании, потом заявила о своей беременности и рассказывала самые невероятные истории из личной жизни артиста в различных телешоу. Дочь певца Мишель поддержала его, написав красноречивый пост в Instagram: «Папа, что ж тут сказать, как ребенка люблю и ругаю. Самый любимый и дорогой, что бы ни делал, ни говорил, прощу все и пойму. Так как понимаю, что нужна ему и должна быть рядом. Сердце разрывалось от этой передачи, от всего, что там происходило, от его слез! Спасибо папе за то, что смог выслушать, я думаю, папа сделал выводы для себя и осознал, как это важно для меня и моего будущего!».
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!