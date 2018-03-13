Маликова, Пескова и другие самые любящие дочери своих знаменитых отцов

Дмитрий и Стефания Маликовы — очень трогательные папа с дочкой. Стефания гордится творчеством отца, публикует в Instagram совместные снимки и выходит с ним в свет. «Снимаем программу, посвященную 30-летию деятельности этого обворожительного человека, который стоит рядом со мной», — подписала она недавнее фото с папой.

В прошлом году девушке исполнилось 18 лет. Конечно, самым трогательным поздравлением стало папино: «Стешенька! Ты уже совсем большая) тебе сегодня18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя. Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать, особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить… Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой!».

Лиза и Дмитрий Песковы