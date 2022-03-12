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Дочь Турецкого сделала новую пластическую операцию: «Зрелище не для слабонервных»

37-летняя дочь Михаила Турецкого Наталья призналась, что решилась на пластическую операцию. Блогерша и мать двоих детей рассказала подписчикам, зачем легла под нож хирурга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Турецкая

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В начале года Наталья уже перенесла одну операцию. Она решилась сделать аборт после процедуры ЭКО из-за того, что будущий ребенок мог родиться с синдромом Дауна. Дочь Турецкого и ее семья оказались не готовы к такому событию, о чем девушка публично призналась в социальных сетях. Турецкая подверглась критике за свой поступок и тяжело пережила нападки общества.

Спустя несколько месяцев инстадива более-менее пришла в себя и решилась на долгожданные изменения во внешности. Наталья сделала операцию по реконструкции век. Девушке не нравилось, что глаза придают ей уставший вид, о чем она неоднократно жаловалась подписчикам.

Наталья опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, которое сделала сразу после выхода из наркоза. Блогерша обратилась к поклонникам с бинтами на голове и еще опухшим лицом.

«Ну вот такой у меня новый образ. Я более-менее пришла в себя. Без очков я, конечно, себя вам не покажу — зрелище не для слабонервных», — рассказала Турецкая.

Напомним, что Наталья Турецкая воспитывает двоих детей от бизнесмена Дмитрия Гилевича. Недавно она призналась, что после аборта уже мечтает забеременеть снова.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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