Дочь Турецкого сделала новую пластическую операцию: «Зрелище не для слабонервных»

В начале года Наталья уже перенесла одну операцию. Она решилась сделать аборт после процедуры ЭКО из-за того, что будущий ребенок мог родиться с синдромом Дауна. Дочь Турецкого и ее семья оказались не готовы к такому событию, о чем девушка публично призналась в социальных сетях. Турецкая подверглась критике за свой поступок и тяжело пережила нападки общества.

Спустя несколько месяцев инстадива более-менее пришла в себя и решилась на долгожданные изменения во внешности. Наталья сделала операцию по реконструкции век. Девушке не нравилось, что глаза придают ей уставший вид, о чем она неоднократно жаловалась подписчикам.

Наталья опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, которое сделала сразу после выхода из наркоза. Блогерша обратилась к поклонникам с бинтами на голове и еще опухшим лицом.