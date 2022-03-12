Дочь Турецкого сделала новую пластическую операцию: «Зрелище не для слабонервных»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В начале года Наталья уже перенесла одну операцию. Она решилась сделать аборт после процедуры ЭКО из-за того, что будущий ребенок мог родиться с синдромом Дауна. Дочь Турецкого и ее семья оказались не готовы к такому событию, о чем девушка публично призналась в социальных сетях. Турецкая подверглась критике за свой поступок и тяжело пережила нападки общества.
Спустя несколько месяцев инстадива более-менее пришла в себя и решилась на долгожданные изменения во внешности. Наталья сделала операцию по реконструкции век. Девушке не нравилось, что глаза придают ей уставший вид, о чем она неоднократно жаловалась подписчикам.
Наталья опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, которое сделала сразу после выхода из наркоза. Блогерша обратилась к поклонникам с бинтами на голове и еще опухшим лицом.
«Ну вот такой у меня новый образ. Я более-менее пришла в себя. Без очков я, конечно, себя вам не покажу — зрелище не для слабонервных», — рассказала Турецкая.
Напомним, что Наталья Турецкая воспитывает двоих детей от бизнесмена Дмитрия Гилевича. Недавно она призналась, что после аборта уже мечтает забеременеть снова.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press