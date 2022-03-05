Наталья Турецкая мечтает забеременеть после аборта: «Желание усилилось»

Наталья Турецкая родила сына Ивана и дочь Елену от супруга, предпринимателя Дмитрия Гилевича. Долгое время пара мечтала о третьем малыше, но инстадива никак не могла забеременеть. Тогда молодые родители решила прибегнуть к популярной процедуре ЭКО. Пройдя курсы гормонотерапии и другие процедуры, получив положительный тест на беременность, Наталья тут же поделилась радостью со своими подписчиками. Но спустя пару недель фолловеров девушки ждала шокирующая новость — Турецкая прервала беременность на раннем сроке по собственному желанию.

Но, несмотря на тяжелое решение и длительное психологическое восстановление, Наталья не теряет надежды на то, что в их семье появится еще один ребенок.

По словам дочери знаменитого музыканта, аборт только усилил ее мечту забеременеть снова. «Желание иметь еще детей усилилось. Появилось фанатичное желание окружить себя большим количеством любви, нежности родных людей», — написала блогерша в своем Instagram-аккаунте.

На данный момент звезда отдыхает вместе с детьми на жарком курорте и радует подписчиков яркими снимками. «Успеваете любить детей. Очень быстро они растут», — делится мыслями Наталья.