Продолжила династию: дочь Сергея Бодрова впервые сыграла главную роль в кино

Напомним, что Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 года в Северной Осетии во время схода ледника. Тогда он снимал в Кармадонском ущелье фильм «Связной». Родственники и специальные службы долгое время проводили поисковые работы на месте природной катастрофы, но безрезультатно. Сергей Бодров-младший и другие члены съемочной группы сегодня считаются официально погибшими. Ольгу и ее младшего брата Александра воспитывала мама и жена Сергея — Светлана. По словам дочери, она приложила большие усилия для сохранения памяти об отце у детей.