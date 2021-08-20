Продолжила династию: дочь Сергея Бодрова впервые сыграла главную роль в кино
Работа на съемочной площадке не была для Ольги первым опытом. Ранее девушка с успехом приняла участие в двух проектах: «Велга» (2020) и «Карамора» (2021). До этого момента критики тепло отзывались об Ольге, и новый фильм не должен стать исключением — наследница Бодрова у них на хорошем счету. Помимо съемок в кино, Ольга, завершив ГИТИС, служит в театре «Мастерская Петра Фоменко». И пробует себя в качестве ведущей.
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Фото: КиноПоиск
В новом фильме пойдет рассказ от влюбленных, которые сбегают от внешнего мира в старый дом в лесу. Там они встречают супругов, которые слишком похожи на главных героев. Это знакомство поможет им лучше разобраться в своих чувствах.
Напомним, что Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 года в Северной Осетии во время схода ледника. Тогда он снимал в Кармадонском ущелье фильм «Связной». Родственники и специальные службы долгое время проводили поисковые работы на месте природной катастрофы, но безрезультатно. Сергей Бодров-младший и другие члены съемочной группы сегодня считаются официально погибшими. Ольгу и ее младшего брата Александра воспитывала мама и жена Сергея — Светлана. По словам дочери, она приложила большие усилия для сохранения памяти об отце у детей.
Фото и видео: Rambler, КиноПоиск, кадры с онлайн-закрытия фестиваля «Зеркало»
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