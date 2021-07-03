Дочь Сергея Бодрова — об отце: «Мой папа был простым и добрым человеком»
Своего папу, 22-летняя Ольга вспоминает с теплотой и уважением: «Он был простым, добрым и честным человеком. Честным, прежде всего, перед самим собой», — поделилась девушка в интервью изданию ELLE. Сергей Бодров, звезда фильмов «Брат» и «Брат 2», погиб 19 лет назад на съемках фильма «Связной» после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Оля тогда была еще совсем маленькой, но сохранить память о папе в воспоминаниях детей, Ольги и ее младшего брата, Александра, старались мама, дедушка и близкие друзья отца.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
«Часто вспоминаю об отце», — делилась Ольга в одном из интервью. А в июле 2020 года, вышла замуж за актера Сергея Быстрова . И сделала стремительный рывок в карьере.
Дочь Сергея Бодрова окончила ГИТИС, мастерскую Леонида Хейфица. Ее дебютом в кино стал фильм «Калашников», сценарий к которому написал дедушка, Сергей Бодров-старший. Но кадры с участием молодой актрисы, вырезали.
Зато сегодня, Ольга активно снимается в кино, играет в сериалах и на сцене. Совсем скоро выйдут сразу два проекта с участием Бодровой. Первый — «Карамора» Данилы Козловского и новый фильм Николая Хомерики «Любовь». В театре девушку можно увидеть на сцене «Мастерской Петра Фоменко» в роли Лары, одной из ключевых героинь «Доктора Живаго».
Фото и видео: Picture Alliance, Кинопоиск, Extra News, Global Press Look
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram