Дочь Сергея Бодрова — об отце: «Мой папа был простым и добрым человеком»

Дочь Сергея Бодрова окончила ГИТИС, мастерскую Леонида Хейфица. Ее дебютом в кино стал фильм «Калашников», сценарий к которому написал дедушка, Сергей Бодров-старший. Но кадры с участием молодой актрисы, вырезали.

Зато сегодня, Ольга активно снимается в кино, играет в сериалах и на сцене. Совсем скоро выйдут сразу два проекта с участием Бодровой. Первый — «Карамора» Данилы Козловского и новый фильм Николая Хомерики «Любовь». В театре девушку можно увидеть на сцене «Мастерской Петра Фоменко» в роли Лары, одной из ключевых героинь «Доктора Живаго».