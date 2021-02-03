Дочь Романа Абрамовича Софья готовится к свадьбе
Фото: www.instagram.com/sofiaabramovich97/?hl=ru
В начале года дочь Романа Абрамовича Софья получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного и провела вместе с ним отпуск, а теперь готовится к торжеству. Планами на свадьбу Софья поделилась со своими фолловерами.
«Пока мы не стоим конкретные планы, но уже оба представляем, какой праздник хотим. Спасибо большое за поздравления!», признается девушка и добавляет, что сейчас они с женихом обсуждают возможные локации для проведения мероприятия.
«Мы так взволнованы! Хотя мы даже не начали никакую организацию, уже придумали пару мест, где хотели бы и где возможно провести церемонию».
Имя избранника наследницы Абрамовича неизвестно, как и то, знаком ли с будущим зятем отец невесты. Предложение руки и сердца Софья ранее получила во время романтичного отпуска с возлюбленным, который прошел на острове Сен-Бартелеми.
Девушке есть, чем гордиться не только на личном фронте так, недавно она окончила Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг, и с 2003 года живет в Англии.
Фото и видео: Instagram Софьи Абрамович
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!