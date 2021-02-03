Дочь Романа Абрамовича Софья готовится к свадьбе

«Мы так взволнованы! Хотя мы даже не начали никакую организацию, уже придумали пару мест, где хотели бы и где возможно провести церемонию».

Имя избранника наследницы Абрамовича неизвестно, как и то, знаком ли с будущим зятем отец невесты. Предложение руки и сердца Софья ранее получила во время романтичного отпуска с возлюбленным, который прошел на острове Сен-Бартелеми.

Девушке есть, чем гордиться не только на личном фронте так, недавно она окончила Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг, и с 2003 года живет в Англии.