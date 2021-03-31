Дочь Пола Уокера впервые появилась на обложке известного модного журнала

22-летняя девушка приняла участие в ряде крупных показов, таких как Proenza Schouler в рамках Недели моды в Нью-Йорке и демонстрации осенне-зимней коллекции Givenchy. Позже девушка позировала фотографу Кристиану Макдональду для Pop Magazine. Это первая модная обложка наследницы звезды «Форсажа».

На снимке девушка запечатлена в мотоциклетном шлеме и одежде от дизайнера Джонатана Андерсона для модного проекта Moncler Genius (это серия коллабораций бренда Moncler с разными модельерами).