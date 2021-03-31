Дочь Пола Уокера впервые появилась на обложке известного модного журнала
Фото: Instagram/@meadowwalker
22-летняя девушка приняла участие в ряде крупных показов, таких как Proenza Schouler в рамках Недели моды в Нью-Йорке и демонстрации осенне-зимней коллекции Givenchy. Позже девушка позировала фотографу Кристиану Макдональду для Pop Magazine. Это первая модная обложка наследницы звезды «Форсажа».
На снимке девушка запечатлена в мотоциклетном шлеме и одежде от дизайнера Джонатана Андерсона для модного проекта Moncler Genius (это серия коллабораций бренда Moncler с разными модельерами).
В социальной сети модель отметила всех участников фотосессии и поблагодарила команду. «Моя первая обложка! Спасибо этой прекрасной и легендарной команде!», — написала она. При этом среди отмеченных Мидоу специалистов есть действительно звездные мастера. К примеру, стилист по волосам Джимми Пол работает с Vogue и другими крупными изданиями. Он сотрудничал с супермоделями Ириной Шейк и Беллой Хадид в рекламной кампании бренда Moschino, где они снялись в образе марионеток. «Большая честь работать с вами! Надеюсь, что мы скоро увидимся вновь», — призналась Мидоу.
Звезда «Форсажа» Пол Уокер погиб в результате грубого нарушения скоростного режима 30 ноября 2013 года. Широкую известность он получил благодаря роли Брайана О’Коннора в серии фильмов «Форсаж». Его единственная дочь, Мидоу, родилась 4 ноября 1998 года от подруги Ребекки Сотерос.
Фото: Instagram/@meadowwalker
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