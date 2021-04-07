Дочь покойной Юлии Началовой получила Гран-при международного конкурса вокалистов
Фото: Instagram/@taisianachalova
Очевидно, дочь унаследовала от матери талант. Она выступила в рамках конкурса в Москве и получила Гран-при. Номером начинающей артистки остались довольны и жюри, и зрители. «Выступление Веры было восторженно встречено публикой и получило высокую оценку жюри», - отметили в школе. Кроме того, Веру пригласили принять участие в конкурсе «Золотое сечение в Сочи в июне 2021 года.
Организаторы Grand Voice поблагодарили школу Алдониной за поддержку, которую они ей оказывают. После смерти матери подростка воспитывают бабушка и дедушка – родители Началовой. Отец Веры, футболист Евгений Алдонин, так же принимает участие в ее жизни, девочка часто гостит у него.
С возрастом девочка все больше становится похожа на свою маму. Фанаты восхищаются красотой малышки, они даже создают официальные фан-аккаунты, куда публикуют фотографии Веры. В марте в одном из блогов появился кадр со съемок передачи «Модный приговор». Наследница Началовой пришла на шоу «Первого канала» в нежном образе. Длинноволосая красавица нарядилась в легкое розовое платье длины миди с принтом, которое сопроводила телесными босоножками.
Фото и видео: Instagram/@integration21_official, Instagram/@taisianachalova, Starface, YouTube/videoRAVIGR HD
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