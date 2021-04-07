Дочь покойной Юлии Началовой получила Гран-при международного конкурса вокалистов

Организаторы Grand Voice поблагодарили школу Алдониной за поддержку, которую они ей оказывают. После смерти матери подростка воспитывают бабушка и дедушка – родители Началовой. Отец Веры, футболист Евгений Алдонин, так же принимает участие в ее жизни, девочка часто гостит у него.

С возрастом девочка все больше становится похожа на свою маму. Фанаты восхищаются красотой малышки, они даже создают официальные фан-аккаунты, куда публикуют фотографии Веры. В марте в одном из блогов появился кадр со съемок передачи «Модный приговор». Наследница Началовой пришла на шоу «Первого канала» в нежном образе. Длинноволосая красавица нарядилась в легкое розовое платье длины миди с принтом, которое сопроводила телесными босоножками.