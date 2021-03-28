Повзрослевшая дочь Началовой появилась на телевидении

С возрастом девочка все больше становится похожа на свою маму. Фанаты восхищаются красотой малышки, они даже создают официальные фан-аккаунты, куда публикуют фотографии Веры.

Так, на днях в одном из блогов появился кадр со съемок передачи «Модный приговор». Наследница Началовой пришла на шоу Первого канала в нежном образе. Длинноволосая красавица нарядилась в легкое розовое платье длины миди с принтом, которое сопроводила телесными босоножками.