Повзрослевшая дочь Началовой появилась на телевидении
Фото: @taisianachalova/Instagram
С возрастом девочка все больше становится похожа на свою маму. Фанаты восхищаются красотой малышки, они даже создают официальные фан-аккаунты, куда публикуют фотографии Веры.
Так, на днях в одном из блогов появился кадр со съемок передачи «Модный приговор». Наследница Началовой пришла на шоу Первого канала в нежном образе. Длинноволосая красавица нарядилась в легкое розовое платье длины миди с принтом, которое сопроводила телесными босоножками.
Напомним, что до это мы писали, что мировая знаменитость Кристина Агилера была уверена, что Юлия Началова — американка. Российской певице удалось покорить телезвезду исполнением песни на чистом английском языке. Об этом поведал певец и композитор Игорь Наджиев, который присутствовал во время разговора девушек.
Фото и видео: @taisianachalova/Instagram, @_vera_aldonina/Instagram_
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