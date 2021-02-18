Дочь Обамы стала сценаристкой и работает над сериалом для Amazon Prime

Предполагается, что юная сценаристка будет работать над шоу «Улей», сюжет которого повествует о истории артистки, чем-то «схожей с Бейонсе», однако Amazon Prime пока что отказались от комментариев и не подтвердили участие Малии в разработке нового сериала.

Руководить съемками будет американский актер Дональд Гловер, который также зарекомендовал себя в качестве талантливого продюсера, режиссера и музыканта. Кроме Малии Обамы в команду присоединиться Джанин Наберс, работавшая над «Хранителями», — она возглавит сценаристов в работе над проектом.

Напомним, что недавно стало известно о перезапуске культового романтического боевика «Мистер и миссис Смит». Ремейк в формате сериала выпустит Amazon в 2022 году, и роли наемных убийц в нем исполнял звезды комедийных сериалов Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж.

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