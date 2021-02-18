Дочь Обамы стала сценаристкой и работает над сериалом для Amazon Prime
Фото: Global Look Press
22-летняя девушка сейчас проходит обучение в Гарварде, после нескольких стажировок участие в проекте Amazon Prime станет ее первой официальной работой. Известно, что Малия также приложила руку к сериалу «Девчонки» от канала НВО.
Руководство над съемками возьмет актер и музыкант Дональд Гловер, а сама дочь экс-президента займет место в команде сценаристов. Об этом сообщает издание NYpost.
Фото: Global Look Press
Предполагается, что юная сценаристка будет работать над шоу «Улей», сюжет которого повествует о истории артистки, чем-то «схожей с Бейонсе», однако Amazon Prime пока что отказались от комментариев и не подтвердили участие Малии в разработке нового сериала.
Руководить съемками будет американский актер Дональд Гловер, который также зарекомендовал себя в качестве талантливого продюсера, режиссера и музыканта. Кроме Малии Обамы в команду присоединиться Джанин Наберс, работавшая над «Хранителями», — она возглавит сценаристов в работе над проектом.
Напомним, что недавно стало известно о перезапуске культового романтического боевика «Мистер и миссис Смит». Ремейк в формате сериала выпустит Amazon в 2022 году, и роли наемных убийц в нем исполнял звезды комедийных сериалов Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж.
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Фото: Global Look Press / © Christy Bowe, © Dennis Van Tine, © AUG/face to face, © Aude Guerrucci
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