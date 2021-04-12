Дочь Мадонны вновь осудили за небритые подмышки (кто еще из звезд не следит за собой)

Несмотря на то, что публикация многим понравилась и набрала более 500 тысяч лайков, фанаты раскритиковали дочь Мадонны за небритые подмышки. Они пристыдили ее за неухоженность и посоветовали побриться. Пользователи уточнили, что модель не забыла накраситься и надеть эффектный наряд, но упустила что-то намного важнее — гигиену.

Лурдес не привыкать эпатировать публику, впрочем, как и ее звездной маме. Брюнетка выступает за бодипозитив и принципиально не бреет подмышки, считая, что это выглядит привлекательно и отличает ее от других девушек.