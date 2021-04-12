Дочь Мадонны вновь осудили за небритые подмышки (кто еще из звезд не следит за собой)
Фото: Global Look Press
В Instagram-аккаунте исполнительницы появилось изображение, где Мадонна запечатлена вместе с наследницей. На фотографии 24-летняя Лурдес Леон обнимает 62-летнюю мать. Дочь Мадонны выбрала для фотосессии трикотажное зеленое мини без рукавов, а ее мать — белое платье. Молодая девушка дополнила образ небольшой красной сумочкой, серьгами и кольцами.
Несмотря на то, что публикация многим понравилась и набрала более 500 тысяч лайков, фанаты раскритиковали дочь Мадонны за небритые подмышки. Они пристыдили ее за неухоженность и посоветовали побриться. Пользователи уточнили, что модель не забыла накраситься и надеть эффектный наряд, но упустила что-то намного важнее — гигиену.
Лурдес не привыкать эпатировать публику, впрочем, как и ее звездной маме. Брюнетка выступает за бодипозитив и принципиально не бреет подмышки, считая, что это выглядит привлекательно и отличает ее от других девушек.
Фото: Instagram/@britneyspears
Но это не единственная звезда, которая была поймана на пренебрежении элементарными правилами чистоплотности. Если посмотреть на последние фотографии певицы Бритни Спирс, то может возникнуть впечатление, что ей вообще не важна внешность. Крашеные волосы знаменитости спутаны и отнюдь не блещут здоровьем. По всей видимости, прическа «воронье гнездо» ее вполне устраивает.
Фото: Instagram/@juliaroberts
Звезда «Красотки» Джулия Робертс ранее опубликовала сенсационное послание, в котором призвала всех женщин перестать думать только о внешности в ущерб внутреннему развитию. Она отказалась от макияжа и всем советует. Артисту часто можно увидеть в простой одежде, прической и без капли косметики на лице.
Актриса Гвинет Пэлтроу, как правило, выглядит безупречно, но те, кто общается с ней близко, говорят: пахнет от нее не очень приятно. Дело в том, что звезда принципиально не пользуется дезодорантами — они содержат алюминий и канцерогены.
Фото: picture-alliance.com
Примерно таких же принципов придерживается Леонардо Ди Каприо, он редко моется и не пользуется дезодорантами исключительно из благих побуждений: боится навредить окружающей среде, защитником которой выступает.
Фото: Instagram/@umathurman
Звезда фильма «Убить Билла» Ума Турман — любительница ходить в мешковатых свитерах, затрапезных джинсах, шлепанцах, с растрепанными волосами и без макияжа.
К звездам, которые пренебрегают внешним видом, также относятся Брэд Питт, Орландо Блум, Кортни Кардашьян, Мел Гибсон, Брэдли Купер, Шайа Лабаф, Ванесса Паради и другие.
Фото: Global Look Press, Instagram/@britneyspears, Instagram/@juliaroberts, picture-alliance.com, Instagram/@umathurman
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!