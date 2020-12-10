Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками в крошечном бикини и была раскритикована
Фото: Globallookpress.com
Как отметил британский онлайн-портал Daily Mail, дочь популярной певицы папарацци запечатлели в крошечном бикини с черными плавками и неоновым верхом. В тон бюстгальтеру девушка сделала и маникюр, выбрав для длинных ногтей ярко-лимонной покрытие. На пляже, как сообщили журналисты, она была со своим парнем, с которым, не скрываясь, обнималась и целовалась. По мнению СМИ Лурдес выглядела просто сногсшибательно, однако пользователи Сети с ними не согласились.
Многих подписчиков онлайн-издания смутили небритые подмышки девушки, о чем они поспешили сообщить в комментариях под статьей. «Выглядит она как минимум странно», «Боже! Я хочу это развидеть!», «О какой подтянутой фигуре Лурдес твердят все вокруг? И она еще модель!», «Еще одна идиотка с идиотскими татуировками и безвкусными ногтями-когтями! Получается, область бикини и ноги она бреет, а подмышки принципиально нет. Очень странная позиция», «Выглядит как мужик», «Зачем эта жуткая растительность? Не понимаю!» – написали они.
Фото: Globallookpress.com
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