Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками в крошечном бикини и была раскритикована

Многих подписчиков онлайн-издания смутили небритые подмышки девушки, о чем они поспешили сообщить в комментариях под статьей. «Выглядит она как минимум странно», «Боже! Я хочу это развидеть!», «О какой подтянутой фигуре Лурдес твердят все вокруг? И она еще модель!», «Еще одна идиотка с идиотскими татуировками и безвкусными ногтями-когтями! Получается, область бикини и ноги она бреет, а подмышки принципиально нет. Очень странная позиция», «Выглядит как мужик», «Зачем эта жуткая растительность? Не понимаю!» – написали они.