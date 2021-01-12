Дочь Любови Толкалиной очаровала поклонников новой фотосессией: «Царевна-лебедь»

Мария Михалкова-Кончаловская поделилась кадрами из новой фотосессии для глянцевого журнала, на которой она примерила сразу несколько образов.

На первом фото Мария блеснула с необычной мокрой укладкой в черной кожаной юбке и белой рубашке, в грубых высоких ботинках.