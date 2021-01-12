Дочь Любови Толкалиной очаровала поклонников новой фотосессией: «Царевна-лебедь»
Фото: www.instagram.com/welcometomaria/
Мария Михалкова-Кончаловская поделилась кадрами из новой фотосессии для глянцевого журнала, на которой она примерила сразу несколько образов.
На первом фото Мария блеснула с необычной мокрой укладкой в черной кожаной юбке и белой рубашке, в грубых высоких ботинках.
На следующих кадрах модель примерила золотисто-кремовое платье с шелковым верхом на тонких бретелях и пышным подолом. Шею Марии украшают нити жемчуга и колье с кружевом.
«Это была очень красивая съемка. Наверное, одна из моих любимых. Мне очень нравится стилистика, жемчужные нити, влажная укладка и интерьер», — рассказывает девушка.
Яркая фотосессия заслужила множество комплиментов:
«Изящные фото. Вы прекрасны на них», «Царевна-лебедь!», «Изумительно тонко и изящно», «Машенька - красотка! Какой профиль!», «Очень интересный образ!», «Как здорово! поздравляю, это очень круто».
Ранее Мария показала в сториз backstage-видео со съемок в потрясающем образе в нежном белом платье и золотой короне на голове, который собрал множество комплиментов поклонников.
Фото и видео: Instagram Марии-Кончаловской
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!