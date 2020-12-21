Белое платье и корона: Мария Михалкова-Кончаловская показала шикарное видео со съемок

Мария Михалкова-Кончаловская, талантливая модель и дочка актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, показала в сториз съемки новой очень стильной и необычной фотосессии.

На видео девушка позирует в объемной белой полупрозрачной рубашке и с необычной золотой короной на голове. Ранее она разместила в сториз кадр с той же короной, но в элегантном наряде из шелка красного, синего и белого цветов.

В следующем сториз девушка поинтересовалась мнением подписчиков.

Мария Михалкова-Кончаловская не пошла по пути звездной мамы, однако активно занимается творчеством и часто принимает участие в стильных и ярких фотосессиях. Ранее Мария опубликовала видео со съемок в очень элегантном образе — девушка появилась в светлом тренче и красных перчатках, которые добавили образу аристократичности.

Кроме того, Мария будущий художник и сейчас получает соответствующее образование в творческом ВУЗе.