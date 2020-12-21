Белое платье и корона: Мария Михалкова-Кончаловская показала шикарное видео со съемок
Фото: www.instagram.com/welcometomaria/?hl=ru
Мария Михалкова-Кончаловская, талантливая модель и дочка актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, показала в сториз съемки новой очень стильной и необычной фотосессии.
На видео девушка позирует в объемной белой полупрозрачной рубашке и с необычной золотой короной на голове. Ранее она разместила в сториз кадр с той же короной, но в элегантном наряде из шелка красного, синего и белого цветов.
В следующем сториз девушка поинтересовалась мнением подписчиков.
Мария Михалкова-Кончаловская не пошла по пути звездной мамы, однако активно занимается творчеством и часто принимает участие в стильных и ярких фотосессиях. Ранее Мария опубликовала видео со съемок в очень элегантном образе — девушка появилась в светлом тренче и красных перчатках, которые добавили образу аристократичности.
Кроме того, Мария будущий художник и сейчас получает соответствующее образование в творческом ВУЗе.
Фото и видео: Instagram Марии Михалковой-Кончаловской
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