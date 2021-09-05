Дочь Лободы будет учиться с детьми Пугачевой и Галкина

Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина стала ученицей пятого класса Первой Московской гимназии. В этом же учебном заведении учатся дети многих звезд, в том числе — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Именно шоумен порекомендовал Светлане эту школу, о чем певица рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

При этом ради образования 10-летней Евангелине пришлось переехать к бабушке и временно жить отдельно от мамы. Сама Светлана Лобода ранее признавалась, что перевезла семью за границу, приобретя недвижимость в одной из европейских стран.