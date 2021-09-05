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Дочь Лободы будет учиться с детьми Пугачевой и Галкина

Певица перевела старшую наследницу Евангелину в Первую Московскую гимназию. При этом сама Светлана Лобода останется жить за границей, а дочь поселится в России у бабушки. Артистка планирует прилетать в Россию и навещать ее. Светлана Лобода призналась, что учебное заведение ей порекомендовал Максим Галкин.
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Слайд, который
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Певица Светлана Лобода

Фото: Instagram

Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина стала ученицей пятого класса Первой Московской гимназии. В этом же учебном заведении учатся дети многих звезд, в том числе — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Именно шоумен порекомендовал Светлане эту школу, о чем певица рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

При этом ради образования 10-летней Евангелине пришлось переехать к бабушке и временно жить отдельно от мамы. Сама Светлана Лобода ранее признавалась, что перевезла семью за границу, приобретя недвижимость в одной из европейских стран.

«Я прилетела на один день, чтобы отвезти дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их», — рассказала Светлана Лобода в программе.

Певица воспитывает не только Евангелину, но и ее 3-летнюю сестру Тильду. Имя отца девочки Светлана Лобода не называет. Сейчас у певицы есть новый роман, недавно она заявила, что хотела бы родить возлюбленному двоих сыновей.

Фото и видео: @lobodaofficial/Instagram