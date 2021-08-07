Лобода впервые заговорила о новом бойфренде: «Собираюсь рожать»

— рассказала Светлана Лобода в интервью, запись которого опубликовала на своей странице. Кроме того затронув тему прививок от коронавируса, она проговорилась о планируемом пополнении в семье. «Я понимаю, насколько это важно. Тем более, что я собираюсь рожать», — заявила Светлана.

Также певица отметила, что еще два года назад перевезла маму и двух дочерей в Европу. Лобода купила им дом у моря, не уточнив, какую страну она выбрала.