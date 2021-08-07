Лобода впервые заговорила о новом бойфренде: «Собираюсь рожать»
Певица Светлана Лобода подтвердила свой новый роман. Ранее в прессе появилась информация, что она встречается с владельцем сети магазинов Duty Free в Украине Артуром Гранцем. Тогда Лобода отрицала это предположение, но недавно в интервью телеканалу «Украина» подтвердила, что у нее есть бойфренд, не назвав его имени.
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Фото: Instagram
А ведь еще недавно Светлана высмеивала слухи о себе на своей странице в соцсетях.
Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Что-то нужно здесь менять, что-то решать»,
— рассказала Светлана Лобода в интервью, запись которого опубликовала на своей странице. Кроме того затронув тему прививок от коронавируса, она проговорилась о планируемом пополнении в семье. «Я понимаю, насколько это важно. Тем более, что я собираюсь рожать», — заявила Светлана.
Также певица отметила, что еще два года назад перевезла маму и двух дочерей в Европу. Лобода купила им дом у моря, не уточнив, какую страну она выбрала.
Фото и видео: Instagram
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