Полуторагодовалая малышка Теона растет упрямой хулиганкой

Бизнесмен Курбан Омаров родом из Дагестана, и несмотря на стереотипы, ему явно нравятся непокорные женщины. Чего только стоит характер его супруги, телеведущей Ксении Бородиной: будучи мамой крошечной малышки, она выгнала мужа из дома из-за его разгульного образа жизни и измен, и после с трудом простила обиду.

Полуторагодовалая малышка Теона растет такой же своенравной. Сегодня папа показал, как она разговаривает с ним: