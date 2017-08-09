Дочь Ксении Бородиной показала папе характер
Бизнесмен Курбан Омаров родом из Дагестана, и несмотря на стереотипы, ему явно нравятся непокорные женщины. Чего только стоит характер его супруги, телеведущей Ксении Бородиной: будучи мамой крошечной малышки, она выгнала мужа из дома из-за его разгульного образа жизни и измен, и после с трудом простила обиду.
Полуторагодовалая малышка Теона растет такой же своенравной. Сегодня папа показал, как она разговаривает с ним:
«Характер», — пояснил он.
Сейчас семья отдыхает в Турции. И Ксения, и Курбан, демонстрируют идиллические картинки. Горячему мужчине явно нравится местный сервис и кухня, однако разнообразным и сытным турецким завтракам он предпочитает сразу обед. «Уважаемые жены, завтрак мужчины должен выглядеть именно так. Пару кусков мяса обязательны. А то если мы будем есть мюсли начнем воровать у вас заколочки для волос», — сообщил он.
Фото: instagram.com