«Так похожи»: в Сети обсуждают новогоднее фото дочери Веры Брежневой с американским бойфрендом

«Вы так похожи», «Такие классные», «Вы прямо светитесь», «Красивые очень», «С Новым годом», — комментируют друзья и подписчики Сони.

Бойфренда 18-летней дочери Веры Брежневой зовут Мэтт Кеннон, сейчас они оба живут в США. Мама девушки не против такого союза, хотя и считает, что в таком возрасте любовь это скорее приятное времяпрепровождение, чем что-то серьезное.