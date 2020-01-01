«Так похожи»: в Сети обсуждают новогоднее фото дочери Веры Брежневой с американским бойфрендом
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Сони Киперман
18-летняя Соня Киперман поделилась фотографией с возлюбленным.
Новый 2020 год старшая дочь Веры Брежневой встретила в компании своего бойфренда. В своем блоге девушка поделилась сделанным в эту ночь селфи. «Самый счастливый Новый год», — написала она.
«Вы так похожи», «Такие классные», «Вы прямо светитесь», «Красивые очень», «С Новым годом», — комментируют друзья и подписчики Сони.
Бойфренда 18-летней дочери Веры Брежневой зовут Мэтт Кеннон, сейчас они оба живут в США. Мама девушки не против такого союза, хотя и считает, что в таком возрасте любовь это скорее приятное времяпрепровождение, чем что-то серьезное.
Фото и видео: instagram
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