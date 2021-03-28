Дочь Кончаловского и Толкалиной стала участницей шоу «Ты — топ-модель на ТНТ»

Девушка призналась, что ее душа тоже лежит в творчеству. К сожалению, жюри не пропустили ее в проект дальше. Но Мария не отчаялась. Она призналась, что в следующем году вновь попытает свою судьбу и отправится на кастинг еще раз.

К слову, ранее мы писали, что дочь Кончаловского и Толкалиной рассказала о намерении сделать серьезную операцию. Оказалось, что после резкого похудения девушка осталась очень недовольна своей внешностью. Исправить ситуацию она решила с помощью операционного вмешательства — она хочет поправить форму груди.

Наследница творческих родителей отдает себе отчет в том, что операция дорогостоящая, но экономить не хочет, а, напротив, собирается подкопить денег, прежде чем решиться на это. Влезать в кредит Мария тоже не планирует.

«В ближайший год планирую это сделать. Просто история долгая. Нужно с максимальной ответственностью подойти к выбору клиники. Кредит на грудь брать — суперстранно. Поэтому плюс-минус 300 тысяч должно быть на руках», — пишет дочь знаменитостей.

Кстати, родители красавицы не возражают — они в целом благосклонно относятся к подобным решениям своей дочери, а на 15 лет даже подарили ей первую татуировку.

Сейчас Мария, несмотря на юный возраст, давно живет отдельно самостоятельно и даже вышла замуж за своего избранника Никиту Кузьмина.