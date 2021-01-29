Кейт Миддлтон устала от материнства во время изоляции в пандемию
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Герцогиня Кембриджская откровенно рассказала о проблемах ухода за принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и младшим сыном Луи во время неформальной беседы с группой родителей, чьи дети учатся в начальной школе имени Роу Грина в Кингсбери, на северо-западе Лондона.
По словам Кейт, нахождение с детьми в одном пространстве все время истощило ее. Во время ограничительных мер принц Уильям стал для нее самой большой поддержкой. Герцогиня призвала людей обращаться за помощью к близким и друзьям, а также поддерживать их в сложный период.
Директор попросила родителей и Кейт описать одним словом воспитание детей в пандемию. На что Миддлтон выбрала слово «утомительно». «У нас у всех есть обязанности, которые возлагают на нас материнство и отцовство, но во время изоляции нам пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше выполняли другие люди или помогали нам», — объяснила Кейт.
Похожими чувствами поделились другие участники видеоконференции: по их мнению, этот период можно описать как «беспокойство», «терпение» и «вызов». «В пандемию я стала парикмахером, дети пришли в ужас от того, что их мама стрижет волосы. Мы превратились в учителей и стараемся изо всех сил, но в конце дня я чувствую себя истощенной», — добавила Миддлтон.
Фото и видео: Instagram/@kensingtonroyal
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