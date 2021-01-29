Кейт Миддлтон устала от материнства во время изоляции в пандемию

Директор попросила родителей и Кейт описать одним словом воспитание детей в пандемию. На что Миддлтон выбрала слово «утомительно». «У нас у всех есть обязанности, которые возлагают на нас материнство и отцовство, но во время изоляции нам пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше выполняли другие люди или помогали нам», — объяснила Кейт.

Похожими чувствами поделились другие участники видеоконференции: по их мнению, этот период можно описать как «беспокойство», «терпение» и «вызов». «В пандемию я стала парикмахером, дети пришли в ужас от того, что их мама стрижет волосы. Мы превратились в учителей и стараемся изо всех сил, но в конце дня я чувствую себя истощенной», — добавила Миддлтон.