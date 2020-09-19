7-летняя дочь Галкина и Пугачевой похвасталась перед папой вечерним платьем
Фото: Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Вечером в день рождения близнецов звездная семья решила нарядиться к торжеству и продемонстрировать стильные образы. Максим Галкин решил опубликовать в Сети видео, на котором 7-летняя Лиза хвастается перед папой новым платьем. Летящей походкой девочка зашла в один из залов замка семьи и показала белоснежное обтягивающее платье с принтом «Rock». На ноги Лиза надела актуальные кеды в полоску и высокие носки с пышной отделкой. На камеру девочка решила рассказать предысторию выбора наряда: «Вечерненькое платьице. Я думала, что это майка такая, а это платье». Максим Галкин остался в восторге от образа Лизы и ответил: «О! Чудесно».
Внимательные пользователи Сети могли заметить и необычный интерьер зала. Лиза появилась на видео из роскошно обставленного коридора, а в комнате позировала на фоне полотен, лампы и старинных деревянных столов, на которых поставлены любопытные предметы декора. В ролике звездная семья решила не сообщать фанатам, где они планируют отмечать день рождения близнецов и оставила это в тайне.
К слову, недавно мы рассказывали, как Лиза и Гарри Галкины отметили день рождения. 18 сентября близнецам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 7 лет.
Напомним, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Пугачева сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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