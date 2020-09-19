7-летняя дочь Галкина и Пугачевой похвасталась перед папой вечерним платьем

Внимательные пользователи Сети могли заметить и необычный интерьер зала. Лиза появилась на видео из роскошно обставленного коридора, а в комнате позировала на фоне полотен, лампы и старинных деревянных столов, на которых поставлены любопытные предметы декора. В ролике звездная семья решила не сообщать фанатам, где они планируют отмечать день рождения близнецов и оставила это в тайне.

К слову, недавно мы рассказывали, как Лиза и Гарри Галкины отметили день рождения. 18 сентября близнецам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 7 лет.

Напомним, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Пугачева сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.