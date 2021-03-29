Дочь Ефремова, которую содержит Рената Литвинова, объяснила, почему она не работает

Анна-Мария, эксцентричная дочь Михаила Ефремова, недавно объявившая себя небинарной личностью, объяснила, почему она не устраивается на работу.

После ареста отца дочь актера от Ксении Качалиной содержит ее крестная мать, Рената Литвинова. Сама Анна-Мария, несмотря на то, что ей уже исполнилось 20, работать не хочет. Актриса пересылает ей ежемесячно по 40 тысяч рублей, и, по словам Анны-Марии, этого вполне хватает, поскольку много денег ей не требуется.

В своем личном блоге девушка объяснила, почему не идет работать — это будет чревато для компании, которая примет ее на работу.

«Какими буквами еще написать, что у меня беды с башкой, и я сейчас в силу очень нестабильной менталки вам все производство похерю, коль в компанию приду», — объясняет дочь актера, добавляя, что совсем без работы она все-таки не сидит, и «местечковый фриланс» это тоже какая-никакая работа.

Ранее Анна-Мария в интервью рассказала о трудном детстве и травматичном для нее первом сексуальном опыте.