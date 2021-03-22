Дочь Ефремова, которая сделала каминг-аут, объявила, что в детстве на нее поднимали руку

Дочь Ефремова в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, рассказала о жестоком обращении и трудном детстве. Накануне Анна-Мария сделала каминг-аут, и попросила считать себя бинарным человек и называть ее Аэм Тиллмари.

По словам Анны-Марии, ее мать Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова, страдала от алкоголизма и часто поднимала на нее руку.

Кроме того, долгое время она вместе с матерью жила в Индии, где ей было трудно общаться со сверстниками – языка она не знала.

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей,»– говорит она.

Анна-Мария признается, что живёт одна, а обеспечивает ее крестная мать – Рената Литвинова.

«Рената переводит мне 40 тысяч. Встречаемся с ней раз в две недели. Если чего-то не хватает, то я ей докладываю. Но у меня нет особых требований, я предпочитаю одеваться в секондах, предпочитаю покупать продукты средней ценовой категории. Квартирные счета оплачивает Соня, пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения. Раньше меня обеспечивал отец», – говорит Анна-Мария.