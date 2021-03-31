Дочь Джонни Деппа появилась на обложке российского глянца
Фото: Global Look Press
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз появилась на обложке российского журнала Elle, а также приняла участие в фотосессии для издания.
Девушка примерила образы Chanel — Лили-Роуз была музой покойного Карла Лагерфельда и до сих пор является амбассадором модного дома. Модель олицетворяет собой новую эпоху бренда — как отмечает новый директор бренда Вирджини Виард, это «новое поколение» Chanel.
Руководил съемкой Уолкер Бантинг, которому уже доводилось поработать со звездой, в том числе и в съемке, где Лили-Роуз появилась топлес.
Дочери актера всего 21 год, однако она уверенно делает шаги в сфере моды и кино. Девушка появилась в нескольких фильмах, среди которых — сериал «Король Англии», а также уже зарекомендовала себя в качестве успешной и талантливой модели.
Также сегодня стало известно о новых шагах в модельной карьере дочери погибшего актера Пола Уокера, звезды «Форсажа», Мидоу Уокер. Девушка снялась для нескольких рекламных кампаний и появилась на обложке журнала.
Фото: Global look Press
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