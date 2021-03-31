Дочь Джонни Деппа появилась на обложке российского глянца

Руководил съемкой Уолкер Бантинг, которому уже доводилось поработать со звездой, в том числе и в съемке, где Лили-Роуз появилась топлес.

Дочери актера всего 21 год, однако она уверенно делает шаги в сфере моды и кино. Девушка появилась в нескольких фильмах, среди которых — сериал «Король Англии», а также уже зарекомендовала себя в качестве успешной и талантливой модели.

Также сегодня стало известно о новых шагах в модельной карьере дочери погибшего актера Пола Уокера, звезды «Форсажа», Мидоу Уокер. Девушка снялась для нескольких рекламных кампаний и появилась на обложке журнала.