Дочь Дмитрия Пескова призналась, что в юности заставляла отца краснеть
Фото: Instagram/ @lisa_peskova
Елизавета Пескова часто проводит параллели между периодом жизни в Москве и Париже, а также рассказывает о разнице в менталитете россиян и французов. На этот раз дочь пресс-секретаря Президента РФ решила поведать подписчикам какой была, пока не переехала в город на берегах Сены. По словам Лизы, ей очень трудно давались правила этикета, и она была похожа на героиню фильма «Красотка». Над своим внешним видом девушке тоже пришлось много работать.
«Переходный период, прыщи и куча тряпок из H&M. Каждый раз, когда я приезжала в Москву и приходила на какие-то мероприятия, папа краснел, видя тонну косметики и абсолютно безвкусную одежду. На вечеринки в Париже 15-летние подростки в Шанели не выряжались», - призналась Пескова.
Елизавета Пескова - дочь пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова от второго брака политика с дочерью дипломата Екатериной Солоцинской. У Лизы также есть два родных брата: Мик и Дени. Пара была вместе до 2012 года, но супруги решили развестись. Екатерина назвала причиной разрыва измену мужа. В 2010 году Дмитрий увлекся фигуристкой Татьяной Навкой, а позже сделал ей предложение. Недавно пара отпраздновала пятую годовщину свадьбы.
Фото и видео: Instagram/
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