Дочь Дмитрия Пескова призналась, что в юности заставляла отца краснеть

Елизавета Пескова часто проводит параллели между периодом жизни в Москве и Париже, а также рассказывает о разнице в менталитете россиян и французов. На этот раз дочь пресс-секретаря Президента РФ решила поведать подписчикам какой была, пока не переехала в город на берегах Сены. По словам Лизы, ей очень трудно давались правила этикета, и она была похожа на героиню фильма «Красотка». Над своим внешним видом девушке тоже пришлось много работать.