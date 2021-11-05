Дочь Анны Винтур впервые стала мамой

Би Шаффер и Франческо Карроззини поженились в 2018 году, их свадебная церемония была тайной — всех гостей попросили отключить телефоны во время мероприятия, чтобы избежать утечки информации.

Это уже третий внук самой влиятельной женщины в мире моды — впервые она стала бабушкой в 2017 году, когда у ее сына Чарли Шаффера родилась дочь по имени Кэролайн. Сегодня у сына Винтур уже две дочери.

У самой Анны Винтур двое детей — сын Чарльз и дочь Би от первого супруга, психиатра Дэвида Шаффера, за которого она вышла замуж в 1984 году.

В 1999 году их брак распался — по слухам, из-за романа Винтур с миллионером Брайаном Шелби. Второй брак журналистки окончательно распался в конце прошлого года — в октябре 2020 стало известно об их разводе. При этом информация о том, что в паре недопонимание и разлады, появились еще в 2013 году, однако еще несколько лет они жили вместе.

По слухам, бывшие супруги остались в хороших отношениях, хотя сама Винтур о личной жизни предпочитает не распространяться.