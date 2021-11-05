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Дочь Анны Винтур впервые стала мамой

У главы американского Vogue родился третий внук. Актриса Би Шаффер и ее супруг Франческо Карроззини, сын главы итальянского Vogue, стали родителями 25 октября. Счастливая мама поделилась фото наследника в своем блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Би Шаффер на Met Gala

Фото: Erik Nielsen via www.imago-image/www.imago-images.de

Дочь Анны Винтур и сын главы итальянского Vogue Франки Соццани, которая возглавляла издание на протяжении 28 лет и скончалась в 2016 году, стали родителями — у пары родился мальчик.

Би Шаффер поделилась радостной новостью в своем личном блоге. Дочь Анны Винтур познакомила своих подписчиков с малышом, опубликовав его фото.

Би Шаффер и Франческо Карроззини поженились в 2018 году, их свадебная церемония была тайной — всех гостей попросили отключить телефоны во время мероприятия, чтобы избежать утечки информации.

Это уже третий внук самой влиятельной женщины в мире моды — впервые она стала бабушкой в 2017 году, когда у ее сына Чарли Шаффера родилась дочь по имени Кэролайн. Сегодня у сына Винтур уже две дочери.

У самой Анны Винтур двое детей — сын Чарльз и дочь Би от первого супруга, психиатра Дэвида Шаффера, за которого она вышла замуж в 1984 году.

В 1999 году их брак распался — по слухам, из-за романа Винтур с миллионером Брайаном Шелби. Второй брак журналистки окончательно распался в конце прошлого года — в октябре 2020 стало известно об их разводе. При этом информация о том, что в паре недопонимание и разлады, появились еще в 2013 году, однако еще несколько лет они жили вместе.

По слухам, бывшие супруги остались в хороших отношениях, хотя сама Винтур о личной жизни предпочитает не распространяться.