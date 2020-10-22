70-летняя Анна Винтур развелась с мужем-миллионером после 16 лет брака

Экс-супруги сами новость пока не прокомментировали, представители Винтур также отказываются давать информацию.

В первый раз Винтур вышла замуж в 1984 году за психиатра Дэвида Шэффера, у них родились двое детей Чарльз и Би. В 1999 году супруги расстались, по слухам, из-за начала романа Анны с Брайаном. Свадьба Винтур и Шелби состоялась в 2004 году. Поженились они уже зрелыми людьми, общих детей у них нет.

Анна Винтур стала третьей женой Шелби. От первой супруги у него есть две дочери, от второй — два сына.

Светские хроникеры утверждают, что после расставания Винтур и Шелби остались в хороших отношениях.