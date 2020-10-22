70-летняя Анна Винтур развелась с мужем-миллионером после 16 лет брака
Фото: Getty Images
70-летняя Анна Винтур развелась со вторым супругом — миллионером Брайаном Шелби. О распаде семьи главреда Vogue сообщило издание Page Six.
Анна, несмотря на публичную работу, не давала интервью о личной жизни. На публике она с избранником появлялась редко. Но СМИ иногда выдавали скудную информацию о ее семье. Так, издание сообщившее о разводе, уточнило, что отношения между Винтур и Шелби испортились в 2013 году. Якобы тогда Брайан задолжал крупную сумму за неуплату налогов, и это стало началом конца.
Но даже, несмотря на разлад, в отношениях, супруги продолжали жить вместе и воспитывать двоих детей Винтур от первого брака.
Фото: Getty Images
Экс-супруги сами новость пока не прокомментировали, представители Винтур также отказываются давать информацию.
В первый раз Винтур вышла замуж в 1984 году за психиатра Дэвида Шэффера, у них родились двое детей Чарльз и Би. В 1999 году супруги расстались, по слухам, из-за начала романа Анны с Брайаном. Свадьба Винтур и Шелби состоялась в 2004 году. Поженились они уже зрелыми людьми, общих детей у них нет.
Анна Винтур стала третьей женой Шелби. От первой супруги у него есть две дочери, от второй — два сына.
Светские хроникеры утверждают, что после расставания Винтур и Шелби остались в хороших отношениях.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News, Vogue
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