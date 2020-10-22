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70-летняя Анна Винтур развелась с мужем-миллионером после 16 лет брака

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Анна Винтур и Шелби Брайан в 2005 году

Фото: Getty Images

Известный журналист и редактор Анна Винтур не распространяется о личной жизни, но о ее разводе сообщил звездный таблоид.

70-летняя Анна Винтур развелась со вторым супругом — миллионером Брайаном Шелби. О распаде семьи главреда Vogue сообщило издание Page Six.

Анна, несмотря на публичную работу, не давала интервью о личной жизни. На публике она с избранником появлялась редко. Но СМИ иногда выдавали скудную информацию о ее семье. Так, издание сообщившее о разводе, уточнило, что отношения между Винтур и Шелби испортились в 2013 году. Якобы тогда Брайан задолжал крупную сумму за неуплату налогов, и это стало началом конца.

Но даже, несмотря на разлад, в отношениях, супруги продолжали жить вместе и воспитывать двоих детей Винтур от первого брака.

Анна Винтур и Брайан Шелби

Фото: Getty Images

Экс-супруги сами новость пока не прокомментировали, представители Винтур также отказываются давать информацию.

В первый раз Винтур вышла замуж в 1984 году за психиатра Дэвида Шэффера, у них родились двое детей Чарльз и Би. В 1999 году супруги расстались, по слухам, из-за начала романа Анны с Брайаном. Свадьба Винтур и Шелби состоялась в 2004 году. Поженились они уже зрелыми людьми, общих детей у них нет.

Анна Винтур стала третьей женой Шелби. От первой супруги у него есть две дочери, от второй — два сына.

Светские хроникеры утверждают, что после расставания Винтур и Шелби остались в хороших отношениях.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News, Vogue

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