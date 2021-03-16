Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила съехать от матери и жить с отцом

Отношения между Анджелиной Джоли и ее бывшим супругом Брэдом Питтом нельзя назвать теплыми и безоблачными. Некогда они были самой красивой парой Голливуда, а теперь никак не могут решить вопрос опеки над детьми. Их у пары шестеро – трое своих детей, и трое приемных.

Судебные тяжбы по поводу опеки длятся уже пять лет, и сейчас ситуация складывается не в пользу Анджелины. Актриса хочет полной опеки над детьми, Пить же настаивает на равной опеке. Теперь Джоли потребовала поменять судью и продолжает настаивать на своем.

Дети пары не поддерживают отношения с Брэдом Питтом, он с ними вообще не общается. Исключение составляет старшая дочь Шайло Нувель.

Кроме того, как стало известно журналистам, девочка собирается съехать от матери и переехать к отцу. Об этом инсайдеры рассказали изданию Woman's Day.

Интересно, что ранее Анджелина Джоли в интервью для Vogue рассказала, что сохраняет отношения с бывшим мужем ради детей.