Дочь Заворотнюк показала стильный образ с туфлями за 173 тысячи рублей

Анна Заворотнюк опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, где показала как готовится к походу в Большой театр на балет «Светлый ручей».

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» примерила верх, состоящий из корсета цвета фуксии и белой рубашки, дополнив его черными брюками. Модель отметила, что этот наряд является одним из ее самых любимых.