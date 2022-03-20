Дочь Заворотнюк показала стильный образ с туфлями за 173 тысячи рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Анна Заворотнюк опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, где показала как готовится к походу в Большой театр на балет «Светлый ручей».
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» примерила верх, состоящий из корсета цвета фуксии и белой рубашки, дополнив его черными брюками. Модель отметила, что этот наряд является одним из ее самых любимых.
Анна Заворотнюк показала новый образ
«Я вам уже показывала этот наряд, но он один из моих самых любимых. Я ощущаю себя прямо цветочком», — поделилась эмоциями Анна.
Заворотнюк также продемонстрировала новую сверкающую сумку. Она отлично сочетается с туфлями грузинского бренда Mach&Mach, стоимость которых составляет 173 500 рублей.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Туфли модели Double Bow 110 выполнены из черного шелкового атласа с отделкой кристаллами. Сверкающие банты на туфлях стали визитной карточкой бренда, который пользуется огромной популярностью среди российских и зарубежных селебрити.
Анна дополнила свой аутфит распущенными волосами и крупными серьгами.
Недавно Заворотнюк показала образ для отпуска, стоимостью около 250 000 рублей.
Фото и видео: Instagram