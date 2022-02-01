Дочь Анастасии Заворотнюк спустила больше 250 000 рублей на наряд для отпуска

Блогер Анна Заворотнюк проводит время с подругами в Дубае. Почти каждый день девушка радует подписчиков в соцсетях свежими фотографиями в модных образах.

Главной фишкой нового аутфита Анны стало воздушное платье от местного российского бренда из набивного шитья молочного цвета. Такое же можно приобрести за 27 500 рублей, правда, после выхода Заворотнюк ему присвоен статус sold out. Свой look блогер дополнила ультрамодными туфлями Amina Muaddi ярко-розового цвета стоимостью около 80 000 рублей.