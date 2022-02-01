Дочь Анастасии Заворотнюк спустила больше 250 000 рублей на наряд для отпуска
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Блогер Анна Заворотнюк проводит время с подругами в Дубае. Почти каждый день девушка радует подписчиков в соцсетях свежими фотографиями в модных образах.
Главной фишкой нового аутфита Анны стало воздушное платье от местного российского бренда из набивного шитья молочного цвета. Такое же можно приобрести за 27 500 рублей, правда, после выхода Заворотнюк ему присвоен статус sold out. Свой look блогер дополнила ультрамодными туфлями Amina Muaddi ярко-розового цвета стоимостью около 80 000 рублей.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Еще одной эффектной деталью образа стала светлая сумка-багет Saint Laurent с золотистой фурнитурой (приблизительно 147 500 рублей).
Ранее мы обсуждали и показывали, что носят Стефания Маликова, Ульяна Добровская и другие звездные наследницы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk